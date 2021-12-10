Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в провокационной фотосессии

, 10 декабря. Дочь певицы Мадонны Леон Лурдес снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. Провокационное фото девушки украсило обложку нового выпуска издания.

Снимки 25-летней знаменитости появились на официальной странице журнала в Instagram. Для фотосессии стилисты выбрали образы, которые были популярны в девяностых.

На первом кадре Лурдес позирует в синем топе, который частично оголил ее грудь, и белой мини-юбке, едва прикрывающей ягодицы. На другом снимке она оделась в откровенное нижнее белье. Поза тоже была весьма дерзкая — она лежит на капоте автомобиля.

Снимки дочери Мадонны вызвали бурную реакцию у интернет-пользователей. Мнение о внешнем виде знаменитости разделились. Одни раскритиковали девушку за вульгарность, другие, напротив, пришли в восторг от фото.

Леон Лурдес регулярно принимает участие в модных съемках. Она снялась в нижнем белье известного американского бренда Savage X Fenty — одного из самых амбициозных модных домов, руководителем которого является певица Рианна.