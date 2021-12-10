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Жителя Аскизского района Хакасии будут судить за убийство человека вместо медведя
Происшествия
Жителя Аскизского района Хакасии будут судить за убийство человека вместо медведя
pixabay.com  /  PD

Абакан, 10 декабря. Прокуратура Аскизского района Хакасии утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего мужчины, убившего приятеля. По версии следствия, обвиняемый охотился в тайге в темное время суток и произвел выстрел в сторону, где, по его предположению, находился медведь, сообщает «Хакасия». Как выяснилось, мужчина перепутал своего приятеля с хищником. От полученной раны потерпевший скончался на месте.

Следствие обвинило охотника в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал о несчастном случае на охоте в Туймазинском районе Башкирии. Мужчина случайно выстрелил в сына, ранив его в руку. Затем он вызвал на место инцидента бригаду медиков.

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суд убийство охота
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