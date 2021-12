Никарагуа разорвали отношения с Тайванем и признали «один Китай»

Манагуа, 10 декабря. Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали КНР единственным законным представителем Китая. Об этом заявило министерство иностранных дел восточноазиатской страны.

MANAGUA - Nicaragua switched diplomatic allegiance from Taiwan to China on Thursday, meaning just 14 nations now recognize the democratic island that Beijing has vowed to one day seize. #BangkokPost #World https://t.co/6gUptfF26S