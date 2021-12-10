Никарагуа разорвали отношения с Тайванем и признали «один Китай»

Манагуа, 10 декабря. Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Тайванем и признали КНР единственным законным представителем Китая. Об этом заявило министерство иностранных дел восточноазиатской страны.

MANAGUA - Nicaragua switched diplomatic allegiance from Taiwan to China on Thursday, meaning just 14 nations now recognize the democratic island that Beijing has vowed to one day seize. #BangkokPost #World https://t.co/6gUptfF26S — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 10, 2021

Никарагуанские власти подписали коммюнике о восстановлении отношений с Пекином в городе Тяньцзинь. Правительство центральноамериканской страны признало политику «одного Китая».

«Правительство КНР является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая. Руководство Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает официальные отношения», — говорится в тексте МИД КНР.

#China is holding talks with a delegation of the #Nicaraguan government in Tianjin. pic.twitter.com/4wYLHn4cTQ — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 10, 2021

Тайвань выразил «боль и сожаление» по поводу этого решения, а министерство иностранных дел исключило Никарагуа из списка дипломатических союзников на своем веб-сайте. Власти также заявили, что продолжат создавать альянсы в других местах.

«Как член международного сообщества, Тайвань имеет право обмениваться и развивать дипломатические отношения с другими странами», — сообщили в тайваньском МИД.

В Госдепартаменте США раскритиковал решение Никарагуа, и заявили, что оно «не отражает волю народа», поскольку правительство не было свободно избрано.

В период первого срока президентства Даниэля Ортеги (1985–1990) Манагуа уже отказывался от официальных отношений с Тайванем в пользу Китая. Однако с приходом к власти следующего президента Виолеты де Чаморро страна восстановила их.

В конце ноября генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро призвал международное сообщество «усилить механизмы давления» на Никарагуа.