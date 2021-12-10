Crazy Frog выпустил новый трек Tricky

Москва, 10 декабря. Популярный в 2000-х персонаж Crazy Frog, выглядящий как синяя лягушка, выпустил новый трек. Композиция получила название Tricky.

Сингл — это мэшап популярных треков M to the B британской рэперши Millie B и хита девяностых It’s tricky от американской рэп-группы RUN DMC. Новая композиция Crazy Frog сразу получила клип, который за девять часов посмотрели почти 100 тысяч пользователей YouTube.

Многие комментаторы положительно оценили песню лягушонка. Для ряда пользователей трек стал ностальгией.

«Помню в детстве слушал часто Crazy Frog»; «Спасибо за возвращение во времена начальной школы»; «Легендарная лягушка, детство все еще в сердце осталось», — написали русскоязычные пользователи платформы.

На днях сервис «Яндекс. Музыка» определил самых прослушиваемых исполнителей. Среди лидеров оказались Моргенштерн и Мари Краймбрери.