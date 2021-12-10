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Юрист Соловьев: «Зеленский хочет самоутвердиться за счет встречи с Путиным»
Политика
Юрист Соловьев: «Зеленский хочет самоутвердиться за счет встречи с Путиным»
Федеральное агентство новостей  / 

Затея с имитацией так называемой агрессии российской армии была задумана с целью организовать встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Так он прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил о готовности к прямым переговорам с президентом Российской Федерации.

«К прямым переговорам Зеленский был готов давно. И очень хотел этого. Мне вообще кажется, что вся затея с имитацией «агрессии» российской армии была задумана с целью все-таки организовать встречу Зеленского с нашим лидером. В условиях полного игнорирования украинской властью Минских соглашений такая встреча в силу полной бесперспективности и скудности повестки вряд ли бы состоялась», — рассказал Соловьев.

Юрист Соловьев: «Зеленский хочет самоутвердиться за счет встречи с Путиным»
Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Юрист уверен, что Владимиру Зеленскому встреча с президентом России очень нужна по многим причинам.

«Это демонстрация своей значимости и веса внутри своей страны и за рубежом, это возможность обсудить важные для себя вопросы и, что греха таить, самоутвердиться. Вот и решил вечно просящий украинский президент действовать через своего американского коллегу», — добавил собеседник ФАН.

Юрист Соловьев: «Зеленский хочет самоутвердиться за счет встречи с Путиным»
Кадр из сериала «Слуга народа» /

Для самого Зеленского важен как сам факт встречи, так и те темы, которые ему необходимо завести для повышения своей легитимности, подчеркнул Иван Соловьев. Украинскому лидеру нужно показать своему народу, что только он способен на равных говорить с Владимиром Путиным.

«Но в таком формате встреча не имеет смысла для нашей стороны: России важны шаги, которые привели бы к деэскалации ситуации в Донбассе, созданию условий для улучшения жизни украинского народа», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что в Киеве планируют упростить судебное производство для должников по услугам ЖКХ и увеличить штрафы за их неоплату. С повышением тарифов неплательщиков становится все больше.

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Все новости / Политика / Юрист Соловьев: «Зеленский хочет самоутвердиться за счет встречи с Путиным»
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