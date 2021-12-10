Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 13:04
13:03
Общество
Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов
13:03
Армия
Народная милиция ЛНР: украинские зенитчики по ошибке сбили беспилотник ВСУ в Донбассе
13:00
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты в Амурской области при низких температурах
12:59
Экономика
Мишустин призвал продвигать отечественные товары за рубежом
12:56
Происшествия
Безработный жестоко избил 15-летнего юношу в подъезде на Русановской улице в Петербурге
12:51
Общество
Гляциолог Кутузов: Опасность сосулек в Петербурге зависит исключительно от работы коммунальщиков
12:49
Происшествия
Авария на не убранной от снега набережной заблокировала дорогу в Невском районе Петербурга
12:48
Политика
Политолог Рар заявил о попытках англосаксонского мира спровоцировать войну России и Украины
12:48
Общество
Конкурсы на уборку улиц Петербурга выиграли не справившиеся со снежным циклоном компании
12:46
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 10 декабря, праздники, факты, люди
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава «Газпром нефти» Дюков дал прогноз развития рынка энергоресурсов в пандемию

Экономика
Глава «Газпром нефти» Дюков дал прогноз развития рынка энергоресурсов в пандемию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 декабря. Появление новых штаммов коронавируса может повлиять на рост спроса на нефть. Пока на рынке сохраняется неопределенность, однако уже в ближайшее время ситуация может стабилизироваться, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает ТАСС.

Он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что некоторая неопределенность, связанная с новыми штаммами коронавируса, наряду с другими факторами может оказывать влияние на рынок углеводородов. Однако есть надежда на скорую стабилизацию ситуации.

Дюков напомнил, что ОПЕК+ имеет полномочия принять меры для балансировки ситуации на рынке.

«Мы видим эффект от этого соглашения. Это соглашение добавляет стабильности, которая нужна потребителям и производителям нефти. Все это говорит о том, что было бы логичным и за горизонтом 2022 года сохранить этот эффективно работающий механизм», — сказал глава «Газпром нефти».

Ранее группа финансовых аналитиков Bank of America заявила, что стоимость нефти на мировом рынке вырастет до 120 долларов. Одним из последствий энергетического кризиса в мире станет ускоренное восстановление стоимости нефтяных фьючерсов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава «Газпром нефти» Дюков дал прогноз развития рынка энергоресурсов в пандемию
нефть прогноз дюков коронавирус "Газпром нефть"
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать