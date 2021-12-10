Глава «Газпром нефти» Дюков дал прогноз развития рынка энергоресурсов в пандемию

Москва, 10 декабря. Появление новых штаммов коронавируса может повлиять на рост спроса на нефть. Пока на рынке сохраняется неопределенность, однако уже в ближайшее время ситуация может стабилизироваться, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает ТАСС.

Он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что некоторая неопределенность, связанная с новыми штаммами коронавируса, наряду с другими факторами может оказывать влияние на рынок углеводородов. Однако есть надежда на скорую стабилизацию ситуации.

Дюков напомнил, что ОПЕК+ имеет полномочия принять меры для балансировки ситуации на рынке.

«Мы видим эффект от этого соглашения. Это соглашение добавляет стабильности, которая нужна потребителям и производителям нефти. Все это говорит о том, что было бы логичным и за горизонтом 2022 года сохранить этот эффективно работающий механизм», — сказал глава «Газпром нефти».

Ранее группа финансовых аналитиков Bank of America заявила, что стоимость нефти на мировом рынке вырастет до 120 долларов. Одним из последствий энергетического кризиса в мире станет ускоренное восстановление стоимости нефтяных фьючерсов.