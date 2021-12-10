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Депутат Чепа: инцидент с украинским кораблем «Донбасс» мог быть спланирован специально

Политика
Депутат Чепа: инцидент с украинским кораблем «Донбасс» мог быть спланирован специально
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 декабря. Инцидент с украинским кораблем недалеко от Керченского пролива был спланирован. Такое мнение выразил замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

По данным ФСБ, судно «Донбасс» 9 декабря двинулось в сторону пролива. Российская сторона потребовала изменить курс, но корабль не сразу подчинился.

Чепа обратил внимание, что происшествие совпало с переговорами президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

«Сложно сказать, специально это или планово произошло. Мы видим постоянные провокации со стороны Украины. Вероятно, это было специально — подобный шум для непродуманной политики — это очень присуще», — сказал парламентарий РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Максим Шеремет предостерег Украину от провокаций. Он заявил, что за ними последует жесткий ответ.

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Все новости / Политика / Депутат Чепа: инцидент с украинским кораблем «Донбасс» мог быть спланирован специально
украина керченский пролив чепа
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