Депутат Чепа: инцидент с украинским кораблем «Донбасс» мог быть спланирован специально

Москва, 10 декабря. Инцидент с украинским кораблем недалеко от Керченского пролива был спланирован. Такое мнение выразил замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

По данным ФСБ, судно «Донбасс» 9 декабря двинулось в сторону пролива. Российская сторона потребовала изменить курс, но корабль не сразу подчинился.

Чепа обратил внимание, что происшествие совпало с переговорами президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

«Сложно сказать, специально это или планово произошло. Мы видим постоянные провокации со стороны Украины. Вероятно, это было специально — подобный шум для непродуманной политики — это очень присуще», — сказал парламентарий РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Максим Шеремет предостерег Украину от провокаций. Он заявил, что за ними последует жесткий ответ.