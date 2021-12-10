Телефонные мошенники задействовали новую схему в преддверии Нового года

Москва, 10 декабря. Доверчивых российских граждан все чаще привлекают к незаконным мошенническим схемам без их ведома, пишет издание «Лайф».

Согласно подсчетам Сбербанка, каждомесячный финансовый ущерб россиянам от телефонного мошенничества оценивается в России в 3,5-5 млрд рублей.

Недавно злоумышленники начали практиковать очередную комбинацию, стараясь заработать на ни о чем не подозревающих жителях страны. Аферисты обманным путем завлекают россиян в схемы с целью отмывания, либо обналичивания украденных денег.

Необычные предложения принять участие в программе «Тайный покупатель» стали достаточно популярны в декабре. Они распространяются по социальным сетям и мессенджерам. Соискателям предлагается заказывать товары за счет определенной фирмы. После получения заказа заполняется формуляр и передается дальше по цепочке. Работодатель при этом просит открыть новую дебетовую карту в банке, который сам и рекомендует, а также запрашивает реквизиты для перечисления средств на покупки.

В одном из таких случаев, вначале девушка получила 600 рублей на заказ, все сделала, как требовалось, а после этого на карту поступило 80 тыс. рублей. Гражданка заинтересовалась, что это за деньги и почему они впоследствии исчезли, на что ей ответили, что это нормальная процедура. Позже на карту продолжили переводить крупные суммы, после чего они снова уходили дальше. Но через несколько дней переводы прекратились, а банк заморозил карту клиента — девушку заподозрили в финансовых махинациях.

«Таких случаев, который произошел с Татьяной, когда карты граждан мошенники используют для своих "обнальных" схем, сейчас все больше», — комментирует схему полковник юстиции Алексей Птицын.

Еще одна многоходовая комбинация предполагает, что преступники представляются какой-нибудь крупной торговой сетью, где человек часто делает заказы. Аферисты переводят на карту жертвы сумму, объясняя позже по телефону или почте, что зачисление произошло случайно. Они просят вернуть средства, для чего скидывают в письме ссылку, по которой находится полностью дублирующий оригинал настоящей компании сайт. После этого мошенники начинают регулярно переводить деньги согласно 1-й описанной схеме.

Невозможно точно узнать, что вам звонит мошенник. Но чтобы дополнительно обезопасить себя можно перезвонить тому абоненту, от имени которого якобы совершается звонок, рекомендует эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.