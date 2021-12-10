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19FortyFive: российские ракеты обойдут ПРО США без помощи «Авангарда»

Армия
19FortyFive: российские ракеты обойдут ПРО США без помощи «Авангарда»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 декабря. Российским военным не потребуется гиперзвуковой комплекс «Авангард» для преодоления системы противоракетной обороны (ПРО) США. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики отметили, что в настоящее время Россия располагает 486 стратегическими ракетами, которые способны доставить 1,6 тысячи ядерных боеголовок. В распоряжении американских военных всего 44 комплекса ПРО Ground-Based Interceptor (GBI), которые неспособны одновременно перехватить нескольких сотен ракет. При этом истинная угроза «Авангарда» заключается в том, что его ракеты могут нести ядерные боеголовки, а также использоваться в качестве тактического оружия.

По словам экспертов, в настоящее время Москва активно вооружает гиперзвуковыми ракетами самолеты, подводные лодки и надводные корабли, тем самым «открывая ящик Пандоры». При этом специалисты допускают, что возможная дальность применения отдельных гиперзвуковых систем может быть ограничена 100 километрами, что позволит их использовать в качестве артиллерии.

Напомним, в конце ноября 2021 экипаж фрегата ВМФ РФ «Адмирал Горшков» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» в Белом море. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».

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