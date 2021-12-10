Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд

Москва, 10 декабря. Стоимость нефти снижается в ходе торгов после падения накануне на 2%, свидетельствуют данные торговых площадок.

Февральские фьючерсы на нефть Brent торгуются по 74,2 доллара за баррель, что на 0,3% ниже, чем на момент завершения предыдущих торгов. Контракты нефти WTI дешевеют на 0,25%, до 70,76 доллара за баррель. Накануне стоимость Brent упала на 1,9% или на 1,4 доллара, до 74,42 доллара. Котировки WTI сократились на 1,42 доллара или на 2%, до 70,94 доллара.

Снижение цен объясняется обеспокоенностью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Некоторые страны ранее уже начали вводить новые ограничение в связи с увеличением числа заражений. Кроме того, на рынке сохраняются опасения по поводу Китая в связи с проблемами у крупных застройщиков страны.

Экономист Ринат Хасанов ранее в беседе с ФАН перечислил факторы, которые, по его мнению, могут привести к мировой экономической катастрофе. Он не согласился с мнением американского финансиста Рэя Далио, который спрогнозировал вооруженный конфликт между Китаем и США.