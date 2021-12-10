Годовщина освобождения Шугалея: как объединилась Россия для возвращения социолога на родину

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отмечает годовщину освобождения из ливийского плена: 10 декабря 2020 года он и переводчик Самер Суэйфан покинули стены частной тюрьмы «Митига», подконтрольной экстремистской группировке RADA во главе с террористом Абд аль-Рауфом Каррой.

Россияне провели в заточении более 18 месяцев. Их содержали в бесчеловечных условиях. Им приходилось спать стоя в переполненных камерах, терпеть пытки и избиения.

В это время соотечественники пленников организовали масштабную кампанию спасения. Возвращения Шугалея добивались как сотрудники Министерства иностранных дел РФ на переговорах с ливийской стороной, так и российская общественность, устраивавшая многочисленные акции в поддержку социолога.

Международная редакция Федерального агентства новостей вспомнила, как Россия освобождала Максима Шугалея из ливийского плена.

Первые шаги на пути к свободе

Бывший президент Фонда защиты национальный ценностей Александр Малькевич одним из первых обратил внимание общественности на бесчинства триполитанского Правительства национального согласия в отношении российских социологов. Во время переговоров по их освобождению ливийские власти пытались шантажировать Москву, требуя «пересмотра политики РФ» по отношению к североафриканскому государству.

Дискуссии длились несколько месяцев, вплоть до февраля 2020 года. В итоге правозащитные организации, политики и простые граждане приступили к активным действиям.

Фонд защиты национальных ценностей инициировал кампанию одиночных пикетов у посольства Ливии в Москве. В первый же день к акции присоединился депутат Государственной думы прошлого созыва, лидер объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов. Он потребовал от триполитанского ПНС освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Федеральное агентство новостей /

Его примеру последовали известный общественный деятель Николай Стариков, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, советский и голливудский актер Михаил Хмуров, а также десятки других деятелей культуры, политиков и простых граждан.

Серия одиночных пикетов проходила практически каждый день и продолжалась до самого освобождения социологов. Мероприятие вдохновило режиссеров и сценаристов подключиться к кампании и снять несколько фильмов, рассказывающих о жизни россиян в заточении.

«Шугалей» и «Шугалей-2»

Автором идеи выступил режиссер Денис Нейманд. При поддержке сценаристов Владимира Измайлова и Анны Лариной он снял фильм, основанный на истории Максима Шугалея. Премьера состоялась 1 мая 2020 года в России.

Фонд защиты национальных ценностей /

Фильм «Шугалей» произвел фурор среди русскоязычной аудитории. Кинокритики, депутаты, военкоры и актеры высоко оценили ленту после просмотра. Они отметили ее правдивость и реалистичность.

Общественный деятель и публицист Мария Бутина, которая не понаслышке знает, что такое незаконно оказаться в тюрьме, указала на важность реализации таких проектов. По ее словам, обязательно нужно снимать подобные фильмы, чтобы рассказывать о происходящем с россиянами за рубежом.

Фильм также перевели на английский и арабский языки. Усилия дали результат. Триполитанское правительство фактически признало правдивость картины серией задержаний. Практически сразу после премьеры в Триполи арестовали чиновников, похожих на персонажей «Шугалея».

Тем временем сама история задержания привлекла внимание иностранцев. О социологе заговорили в европейских странах.

Бурная реакция на первый фильм подтолкнула кинорежиссеров заняться съемками второй части. За реализацию этого проекта взялись Максим Бриус и Владимир Измайлов. «Шугалей-2» появился на экранах 6 сентября.

Федеральное агентство новостей /

Премьеру продолжения поддержали в социальных сетях. Пользователи Facebook запустили хештег #максимшугалей, а американские актеры стали размещать посты в поддержку российских социологов.

Артисты Дольф Лундгрен, Чарли Шин и Винни Джонс записали видео, в котором призывали Шугалея и Суэйфана держаться.

«Привет, Макс! Не сдавайся, друг, и помни: впереди только свобода», — обратился Дольф Лундгрен.

Общественный резонанс не остановился на достигнутом. Спортсмены, мотогонщики и представители шоу-бизнеса также решили поддержать россиян, незаконно удерживаемых в ливийском плену.

Бой ММА, гонки и флешмоб российский звезд

Организаторы соревнований «Моторинг-2020» в Санкт-Петербурге устроили акцию в поддержку. Более 100 спортсменов надели футболки с изображением Шугалея и слоганом «Русские не сдаются».

politexpert.net / Евгений Зайцев

Через пять дней после премьеры фильма «Шугалей-2», 11 сентября, в концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена» в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА).

Более 20 бойцов из пяти стран мира приехали на соревнования, чтобы поддержать социологов, незаконно удерживаемых в тюрьме Ливии.

Личный архив / Арсений Островский

Фанаты ММА высоко оценили турнир в поддержку россиян. Трансляцию посмотрели онлайн более миллиона человек. По словам зрителей, Шугалей, как и бойцы на ринге, «бьется за свою жизнь и честь».

Поддерживали Шугалея также звезды российского шоу-бизнеса, которые тоже решили внести свой вклад в привлечение внимания общественности к проблеме незаконно удерживаемых социологов в ливийском плену. Они надели футболки с изображением Шугалея. Анна Семенович, Анфиса Чехова, Алена Апина, Анастасия Стоцкая и многие другие призвали поклонников доказать всему миру, что русские не сдаются.

Pr Scr instagram.com / @100tskaya; @achekhova; @ann_semenovich

Благодаря совместным усилиям официальных ведомств, правозащитных организаций, политиков, актеров, режиссеров, спортсменов, звезд шоу-бизнеса, частных лиц и российской общественности Максим Шугалей и Самер Суэйфан 10 декабря 2021 года вышли на свободу и вернулись на родину после 18 месяцев плена.

История социологов в Ливии показала мировой общественности, что Россия способна объединиться для защиты своих граждан. Оказалось, что есть люди, которые не бросают соотечественников в беде и готовы использовать все средства для их освобождения.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан провели в плену 573 дня. После возвращения на родину они неоднократно заявляли, что чувствовали поддержку россиян. Это давало им силы держаться вплоть до посадки самолета в Санкт-Петербурге.