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«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии

Технологии
«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии
wikipedia.org  /  Sergeichev / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 декабря. Российский IT-гигант «Яндекс» запустил сервис поиска товаров на изображениях. Пользователи теперь смогут узнать, где купить понравившуюся вещь, сообщили в пресс-службе компании.

Функционал работает с помощью технологий компьютерного зрения, пишет ТАСС. Нейронные сети выделяют на изображении отдельные объекты и определяют, что это такое.

«В поиске по картинкам более 60 миллиардов изображений. По сути это оцифрованный мир, где можно найти что угодно», — заявил глава «Поиска Яндекса» Максим Загребин.

По его словам, пользователи ищут в интернете самую разнообразную информацию — схемы приборов, открытки, виды городов. А товары чаще всего выбирают по картинкам из «Яндекса», подытожил он.

Ранее компания представила умную колонку второго поколения. Новая «Станция» имеет другой дизайн и будет продаваться в четырех цветах: кобальт, антрацит, медный и песочный. Устройство появится на рынке в первой половине 2022 года.

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