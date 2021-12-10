«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии

Москва, 10 декабря. Российский IT-гигант «Яндекс» запустил сервис поиска товаров на изображениях. Пользователи теперь смогут узнать, где купить понравившуюся вещь, сообщили в пресс-службе компании.

Функционал работает с помощью технологий компьютерного зрения, пишет ТАСС. Нейронные сети выделяют на изображении отдельные объекты и определяют, что это такое.

«В поиске по картинкам более 60 миллиардов изображений. По сути это оцифрованный мир, где можно найти что угодно», — заявил глава «Поиска Яндекса» Максим Загребин.

По его словам, пользователи ищут в интернете самую разнообразную информацию — схемы приборов, открытки, виды городов. А товары чаще всего выбирают по картинкам из «Яндекса», подытожил он.

Ранее компания представила умную колонку второго поколения. Новая «Станция» имеет другой дизайн и будет продаваться в четырех цветах: кобальт, антрацит, медный и песочный. Устройство появится на рынке в первой половине 2022 года.