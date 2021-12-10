Почему провокация украинских моряков не удалась

Сообщения о приближении корабля управления «Донбасс» украинских ВМС к Керченскому проливу шли последовательно. Сначала судно направляется в сторону пролива, потом с ним пытаются связаться пограничные органы ФСБ, далее оно не отвечает на запросы и требования, и вот оно разворачивается и уходит восвояси.

В целом ситуация сильно напомнила известную попытку прорыва украинских бронекатеров, в результате которой три года назад, в ноябре 2018 года, российским морским пограничникам пришлось применить оружие, а затем и задержать корабли-нарушители.

Были арестованы два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» вместе с экипажами, всего 24 моряка. Украинцам было предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы. В дальнейшем они были переданы украинской стороне.

ТАСС /

Тогда, три года назад, старший на переходе, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг», капитан третьего ранга Владимир Лесовой рассказал, что он после пересечения линии российской государственной границы намеренно игнорировал требования российских пограничников. При этом, с его слов, он прекрасно осознавал провокационный характер своих действий, но продолжал двигаться в сторону Керченского пролива, так как «выполнял приказ о передислокации отряда кораблей из Одессы в Мариуполь».

Однако официальные лица Украины, позднее комментировавшие инцидент, отрицали само существование госграницы, отсылая при этом к отказу признавать территориальную принадлежность Крыма к Российской Федерации. В 2018 году это чуть было не стоило жизни морякам.

Известно, что на борту украинских кораблей, шедших на прорыв, находились представители СБУ, которые контролировали исполнение приказа командования, не допуская принятия каких-то самовольных решений.

ТАСС / Автор: SERGEY VAGANOV Кредит: EPA\TASS

Инцидент был использован Западом для принятия целого пакета новых экономических санкций в отношении России, которые не были отменены после возвращения кораблей и членов экипажа на их родину. Впрочем, в таком раскладе никто не сомневался.

А вот Украина под шумок заявила о «растущей агрессии со стороны России», и, как следствие, «с целью усиления обороны» ввела военное положение, как на акватории Азовского моря, так и в областях, примыкающих к Российской Федерации или к Черному морю.

В дальнейшем, летом 2019 года, украинские власти в порту Измаил задержали российский танкер Neyma, который, по мнению Киева, участвовал в блокировании Керченского пролива с целью недопущения группы кораблей ВМС в Азовское море. В русской культуре есть правило, что «после драки кулаками не машут», и есть понимание, что все вопросы должны решаться именно в драке, если уж она началась. Не смог решить — значит, ты проиграл, и нечего что-то предпринимать уже после того, как тема закрыта. Но Украина организовала очередную провокацию.

Не так давно минобороны Украины официально заявило о предстоящем переводе довольно значительных сил (артиллерийских бронекатеров и нескольких судов обеспечения) на военно-морскую базу в Мариуполе. Причем было сказано, что планируется осуществить именно морской переход через Керченский пролив.

Global Look Press / State Border Guard Service of Uk

Иначе как провокацией это заявление назвать нельзя. То есть, несмотря на инцидент три года назад, украинские военно-морские и политические деятели вдруг решили идти прежним курсом.

И вот корабль управления «Донбасс», игнорирующий требования российских морских пограничников, идет на прорыв. Что это за корабль?

Начнем с того, что это судно представляет собой бывшую плавмастерскую проекта 304, которые в свое время строились для советских ВМФ на судостроительной верфи в Польше. «Донбасс» был спущен на воду в 1969 году под названием «ПМ-9», в начале 90-х годов он стал называться «Краснодон», в 2001 году получил действующее имя. В украинских ВМС судно больше стояло у причальной стенки, чем ходило по морям. Оно несколько раз горело, затем ремонтировалось, в общем, было лишено нормальной службы (в отличие от бурной деятельности в советский период). В 2018 году, еще до известного инцидента, на буксире оно прошло под Керченским мостом в Азовское море. Здесь, по мнению командования ВМСУ, оно должно было стать основанием военно-морской базы «Бердянск». Так и стояло до последнего времени. И вот — вышло в море.

wikipedia.org / George Chernilevsky / Общественное достояние

Надо понимать, что военные корабли просто так никуда не ходят. Всегда есть приказ, есть план, есть утвержденный командованием маршрут. Следовательно, «Донбасс» двигался к Керченскому проливу, не реагируя на действия российских пограничников — это безусловно спланированная акция. Иначе просто быть не может.

А вот здесь уже есть простор для домыслов — чего хотела добиться Украина, посылая данный корабль? Ведь события трехлетней давности ясно дали понять, что погранслужба ФСБ не остановится перед необходимостью открытия огня и, если того потребует обстановка, силой принудит прекратить нарушение границы.

Но ничего не меняется — провокационный характер действий остался прежним. Какие могли быть последствия? Можно предположить, что «Донбасс» намеренно подставляли под огонь. Размеры судна таковы, что прием с навалом уже не пройдет: пограничные корабли имеют меньшее водоизмещение, следовательно, остается только огонь — вначале предупредительный, затем на поражение. Потом задержание и буксировка в российский порт, возмущенные заявления из Киева и Вашингтона, санкции. А далее ответ Украины в виде давления на Донбасс — за «Донбасс».

Но у украинских моряков, похоже, сдали нервы. И они не довели ситуацию до открытия огня. На этот раз разум возобладал.