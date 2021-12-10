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Якутский шаман опубликовал свой прогноз для россиян на 2022 год

Общество

Анатолий Никифоров серьезно относится к шаманским таинствами и всегда готовится к ним основательно: мужчина облачается в традиционный костюм, собирает необходимые приспособления и разводит ритуальный огонь. Пламя костра — главный проводник в мир духов.

Как считают шаманы, чтобы потусторонние силы поделились сокровенным знанием о будущем, их необходимо задобрить, поэтому Анатолий отправляет в огонь конские волосы и оладьи, а также вводит себя в транс, стуча в специальный бубен.

Духи нашептали Никифорову, что предстоящая зима не будет холодной, снега выпадет мало, однако летом следует ожидать лесных пожаров из-за жары. Завершив ритуал, мужчина пожелал в следующем году всем россиянам надеяться на лучшее.

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Все новости / Общество / Якутский шаман опубликовал свой прогноз для россиян на 2022 год
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