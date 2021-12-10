В Хабаровске судили военного за сбыт наркотиков и фальшивых денег

Хабаровск, 10 декабря. В военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу прокомментировали вину военнослужащего.

Следствие выяснило, что с января по апрель 2021 года в Хабаровском крае военный сбыл поддельные пятитысячные купюры на общую сумму 85 тысяч рублей, а также 4,83 грамма наркотиков. Затем в мае он пытался сбыть еще 668,39 грамма запрещенных веществ, но был задержан полицейскими, сообщает AmurInfo.

Хабаровский гарнизонный военный суд признал задержанного виновным в упомянутых преступлениях и приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге полицейские задержали организатора преступной группировки и его сообщника, которые через интернет продавали наркотики. Оперативники установили маршрут, по которому наркоторговцы будут развозить свой товар по тайникам, и искусственно создали на одной из автотрасс пробку.