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В Хабаровске судили военного за сбыт наркотиков и фальшивых денег
Общество
В Хабаровске судили военного за сбыт наркотиков и фальшивых денег
pixabay.com  / 

Хабаровск, 10 декабря. В военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу прокомментировали вину военнослужащего.

Следствие выяснило, что с января по апрель 2021 года в Хабаровском крае военный сбыл поддельные пятитысячные купюры на общую сумму 85 тысяч рублей, а также 4,83 грамма наркотиков. Затем в мае он пытался сбыть еще 668,39 грамма запрещенных веществ, но был задержан полицейскими, сообщает AmurInfo.

Хабаровский гарнизонный военный суд признал задержанного виновным в упомянутых преступлениях и приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге полицейские задержали организатора преступной группировки и его сообщника, которые через интернет продавали наркотики. Оперативники установили маршрут, по которому наркоторговцы будут развозить свой товар по тайникам, и искусственно создали на одной из автотрасс пробку.

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суд наркотики военный
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