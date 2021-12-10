Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за выпад в адрес России

Берлин, 10 декабря. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с критикой в адрес России. Читатели Die Welt усомнились в компетентности дипломата после подобных выпадов.

Руководитель ведомства на встрече с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом пригрозила Москве «высокой политической и экономической ценой» в случае «посягательства» на территорию Украины. Кроме того, Бербок раскритиковала французские власти за попытку признать атомную энергетику «зеленой».

Читателей Die Welt привел в ярость выпад министра в адрес России. Некоторые пользователи задались вопросом, от чьего имени выступала Бербок.

«От моего имени она точно не говорила, так как я прекрасно понимаю президента России Владимира Путина - необходимо мирно искать решения проблем, а не тупо грозить друг другу», — написал один из комментаторов.

«Глава МИД Германии грозит России. Она хоть понимает цену этой угрозы для самой Германии?» — заметил другой пользователь.

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«В какой же стране мы живем? Если так пойдет и дальше, то у госпожи Бербок нужно забрать бразды правления из рук», — подчеркнул один из читателей.

Немцы также усомнились в компетентности Бербок. По их словам, дипломат ведет себя, «как слон в посудной лавке».

Ранее политолог Владислав Белов заявил, что отношения между Россией и Германией не изменятся, несмотря на антироссийскую позицию Анналены Бербок. По его словам, улучшения связей ожидать не следует.