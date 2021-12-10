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Лена Миро уверена, что похудевшая после пластики Гоар Аветисян снова поправится

Шоу-бизнес
Лена Миро уверена, что похудевшая после пластики Гоар Аветисян снова поправится
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 10 декабря. Скандальный блогер Лена Миро жестко высказалась о преобразившейся визажистке Гоар Аветисян, которая легла на стол хирурга ради достижения идеального тела. Она уверена, что блогер вернется к старой форме.

Миро раскритиковала обновленную фигуру знаменитости, указав, что якобы ее рука выглядит как нога. Она, конечно, поддерживает желание Аветисян постройнеть, но считает, что пластическая хирургия — не выход.

По мнению Миро, операции являются неэффективными, поскольку не дают желаемого результата. Кроме того, любой наркоз прибавляет проблем со здоровьем. Еще, как считает Лена Миро, операция не позволит изменить пищевые привычки, поэтому, скорее всего, звезда интернета вернется к своим прежним формам.

Сама Аветисян говорила, что за свою жизнь несколько раз худела и поправлялась. По ее словам, она сбрасывала от 20 до 40 килограммов. Как считает Миро, это подтверждает, что проблема лишнего веса решается исключительно с помощью правильного питания и тренировок.

«Даже если волшебным образом (чего, конечно, не бывает) жируху превратить в супермодель, то через полгода все вернется на круги своя. Как почему? Да потому, что образ жизни остался прежним — нет тренировок или они неграмотные, а неправильной еды потребляется с большим избытком», — пояснила Миро в своем блоге в «Живом журнале».

Гоар Аветисян сделала пластическую операцию, удалив лишнюю кожу. Ее выписали из больницы, но через некоторое время ее вновь госпитализировали. Поводом стали осложнения после операции.

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похудение лена миро Аветисян
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