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Нефть и газ могут остаться доминирующими энергоносителями до 2045 года

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 11:05
Экономика
Нефть и газ могут остаться доминирующими энергоносителями до 2045 года
opec.org  /  Официальный сайт ОПЕК

Хьюстон, 10 декабря. Повышенный интерес к «зеленой» повестке не помешает сохранить нефтегазовым ресурсам лидирующую роль в глобальном энергобалансе, уверен генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Его речь из видеопослания к участникам Мирового нефтяного конгресса приводит «Прайм».

Свыше 50% в мировом энергетическом балансе по-прежнему будет принадлежать черному золоту и голубому топливу, заявил представитель Организации стран экспортеров нефти. По его прогнозу, это будет актуально до 2045 года.

«Что касается нефти и газа, некоторые считают, будто эти отрасли не должны быть частью будущего энергетики, что они должны стать достоянием истории. Они считают, что в будущем могут доминировать лишь возобновляемые источники энергии и электрический транспорт. Важно четко донести, что наука не говорит в пользу такого вывода. Ровно как и статистика», — отметил Баркиндо.

Альтернативные источники энергии будут поэтапно занимать все большую долю в балансе источников энергии, но к 2045 году у нефти все еще будет доля в 28%, а природный газ займет порядка 24% рынка, ожидает генеральный секретарь ОПЕК.

Глава нефтяной организации адресовал свои слова участникам 23-го Мирового нефтяного конгресса, который открылся в воскресенье в американском городе Хьюстон. Данный форум является одним из самых уважаемых мероприятий по этой теме. Площадка включает свыше пяти тысяч участников и делегатов из 70 государств.

Министры стран-участниц объединения ОПЕК+ в начале месяца договорились сохранить приверженность плану по восстановлению нефтедобычи в следующем месяце на уровне 0,4 млн баррелей сырья в сутки.

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