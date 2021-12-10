Рами Малек пополнил актерский состав фильма Нолана про ученого Оппенгеймера

Лос-Анджелес, 10 декабря. Известный американский актер египетского происхождения Рами Малек получил роль в новой картине режиссера Кристофера Нолана про «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.

Малек сыграет одного из ученых команды Оппенгеймера. Также к проекту присоединились Флоренс Пью и Бен Сэфди, сообщает издание The Hollywood Reporter. Ранее в фильме Нолана были заявлены Киллиан Мерфи, Роберт Дауни — младший, Мэтт Деймон и Эмили Блант. Кинопроизводством занимается компания Universal.

Создатели фильма описывают его как эпический триллер. Речь пойдет о талантливом ученом, который сталкивается с трудным выбором — рискнуть всем ради спасения мира. Нолан не только поставит ленту, но и напишет к ней сценарий. Релиз ожидается летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин выступил за продолжение съемок «Ржавчины», во время которых погибла оператор Галина Хатчинс. Это решение поддержали многие члены съемочной группы.