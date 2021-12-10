Роскосмос: пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками состоится 13 декабря

Москва, 10 декабря. Ранее перенесенный запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экпресс» запланирован на 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ракета может быть вывезена на стартовый стол в субботу утром, передает ТАСС.

«Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" запланирован на 13 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Рогозин заявил, что запуск ракеты перенесен с 6 на 12 декабря из-за недоработки разгонного блока, однако позже появилась информация, что в разгонном блоке «Бриз-М» обнаружились некоторые замечания.

Ранее президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным вопрос запуска микроспутников, созданных при участии российских студентов.

Также сообщалось, что Рогозин предупредил об угрожающем МКС обломке американской ракеты «Пегас», информирует «Царьград».