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Главными приоритетами бюджета РФ на 2022-2024 годы станут социальные и оборонные расходы

Экономика
Главными приоритетами бюджета РФ на 2022-2024 годы станут социальные и оборонные расходы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 декабря. Основными приоритетами федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов станут расходы на социальную сферу и оборону, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий закон.

Как отмечает издание, бюджет сформирован с профицитом. Ожидается, что доходы составят 25,92 трлн рублей при расходах в 23,69 трлн. Профицит составит 1,32 трлн рублей, что соответствует 1% ВВП. Профицит бюджета ожидается и в 2023 году, однако в 2024 году он может снова стать дефицитным. На каждый год ближайшей трехлетке прогнозируется инфляция в районе 4%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что бюджет предусматривает возможность выделения средств на решение приоритетных задач в социальной сфере. В частности, речь идет о поддержке граждан с детьми. Еще одним приоритетом является сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов.

Руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина подчеркнула, что по структуре бюджет сравним с предыдущими. У него социальный и оборонный уклон. По ее словам, также можно выделить такие проекты, как «Здравоохранение», поскольку это инвестиции в трудовой ресурс нации, и «Безопасные и качественные дороги».

Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил проект федерального бюджета на 2022 год. Согласно документу, в 2022-2024 годах планируется увеличение средств ФНБ за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов.

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оборона социальная политика бюджет рф
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