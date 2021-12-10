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Баранец: сокрушительная мощь Ту-160 вызывает страх у американских военных

Армия
Баранец: сокрушительная мощь Ту-160 вызывает страх у американских военных
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 является одним из самых мощных боевых самолетов в мире. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Военный обозреватель напомнил, что Ту-160 был разработан около 50 лет назад, однако в настоящее время осуществляется производство модернизированной версии этого бомбардировщика. Обновленный самолет оснащен бесплатформенной инерциальной навигационной системой БИНС-СП-1 и двигателями НК-32-02. Ту-160 способен нести 12 ракет с ядерными боеголовками, что превращает его в «ночной кошмар Пентагона», передает iReactor.

«Какой самолет боятся больше всего американцы? Конечно, Ту-160. И не только потому, что он является крылатой гордостью и имеет такие тактико-технические характеристики. Еще потому, что этот самолет время от времени напоминает американцам, что у нас есть чем ответить в случае реальной войны. Этот самолет регулярно появляется в международном воздушном пространстве. Скажем так, недалеко от Аляски», — пояснил Баранец.

Ранее стало известно, что в 2022 году Воздушно-космические силы России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием. При этом к концу 2024 года на вооружение ВКС РФ поступят 22 истребителя пятого поколения Су-57.

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россия сша ту-160 баранец
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