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Рэпер Моргенштерн ответил клипом Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками

Общество
Рэпер Моргенштерн ответил клипом Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 10 декабря. Скандальный уфимский музыкант Алишер Моргенштерн представил новый клип «Домой» после своего отъезда из России. В этой композиции он отвечает на обвинения главы СК РФ Александра Бастрыкина в торговле запрещенными веществами.

Клип опубликован на официальном YouTube-канале артиста и содержит ненормативную лексику. Моргенштерн заявляет, что покинул Россию из-за «холода». Он демонстрирует свою роскошную жизнь в Дубаи — отели, рестораны, яхты.

«Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с букетом бабок наперевес», — поет рэпер.

Рэпер Моргенштерн ответил клипом Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками
Кадр из клипа «MORGENSHTERN - Домой» /

По словам музыканта, в «соцсетях он торгует только своим лицом». Пользователи в комментариях удивлены — почему в песне Моргенштерна так мало ругательств.

Ранее Александр Бастрыкин принял участие в научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Он заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», а также вовлекает в это огромное количество молодежи. Руководитель ведомства призвал российские власти уделять внимание воспитанию подрастающего поколения.

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бастрыкин ск рф моргенштерн
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