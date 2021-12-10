Песни российских исполнителей попали в хит-парады стран бывшего СССР

Москва, 10 декабря. Хиты российских музыкантов попали в топы рейтингов практических во всех странах СНГ. Эту информацию представил онлайн-сервис Apple Music.

Композиции российских звезд вошли в топ-100 практически во всех странах бывшего СССР, кроме Грузии. Хит-парад этой страны не был предоставлен.

Наиболее часто российскую музыку слушают в Молдавии, где российские исполнители заняли девять из десяти первых мест рейтинга. Лидерами стали Miyagi и Andy Panda, Big Baby Tape и kizaru, Jony и HammAli. На Украине десятка лидеров преимущественно состоит из российских музыкантов.

Наименее популярны российские треки в Литве. В прибалтийской стране предпочтение отдают Adele, Элтону Джону и Эду Ширану. Также в Литве популярны исполнители из США и Канады. В топ-10 удалось попасть только Люсе Чеботиной, дуэту «Мумий Тролль» и Дане Милохину.

«Яндекс. Музыка» назвала лидеров по итогам 2021 года. Чаще всего россияне слушали певицу Мари Краймбрери и рэпера Моргенштерна.