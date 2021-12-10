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«Этот день в истории». Что произошло 10 декабря, праздники, факты, люди

Общество

10 декабря отмечается Международный день прав животных. В 1998 году была принята Декларация прав животных и утвержден соответствующий праздник. В документе говорится, что все живые существа имеют право на жизнь и защиту от страданий. Этот день объединяет всех неравнодушных, кто выступает против издевательств над животными

В этот день в 1698 году по указу российского императора Петра I был учрежден Орден Святого апостола Андрея Первозванного. Этот знак по сей день является высшей государственной наградой Российской Федерации. Орденом награждают генералов, чиновников и духовенство за чрезвычайные заслуги

Ровно 155 лет назад поэт Федор Тютчев написал короткое стихотворение «Умом Россию не понять». Первая строка четверостишия вскоре превратилась в крылатую фразу. Споры относительно этого стихотворения не утихают уже более полутора столетий.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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