Москва, 10 декабря. Российский пользователь портала Reddit рассказал об условиях труда в РФ и сравнил их с правами граждан США. Американцы признали, что трудовое законодательство в России лучше.

Россиянин был шокирован отсутствием элементарных прав у американских работников и рассказал, как с этим обстоят дела в его стране. Он удивился, почему граждане такого богатого государства до сих пор не пошли на баррикады и мирятся с недостойными условиями труда.

Пользователь портала отметил, что в России каждый сотрудник имеет право на отпуск, 14 дней каждые полгода, а в случае опасных профессий — 21 день. Школьные учителя отдыхают летом два месяца. Также он написал про оплачиваемый больничный лист, оплату сверхурочной и ночной работы. Россиянин рассказал про условия увольнения и отпуск по уходу за ребенком. Он обратился к американским пользователям портала с вопросом, почему они терпят такое обращение и не создают союзы, которые будут отстаивать права работников.

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Многие американцы в комментариях поблагодарили россиянина за просвещение и признали, что в РФ права сотрудников лучше защищены. На статью пользователя откликнулись и из других стран, они посочувствовали жителям США.

«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост иностранный пользователь.

Американцы в комментариях заявили, что общество в США строится по принципу: больше работать, служить только себе, зарабатывать много денег. Американские миллиардеры не станут платить достойную зарплату.

«Это правда? Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель.

Автор материала ответил, что есть: на обед в России отводится 60 минут, а в день положено пять перерывов по 15 минут при девятичасовой рабочей смене.

pexels.com / fauxels

«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», — приводит слова одлного из комментаторов деловая газета «Взгляд».

До недавнего времени американцы не думали об инфляции, но сейчас они считают, что у президента США Джо Байдена нет эффективных инструментов для борьбы с повышением цен. Ежемесячный опрос потребительских настроений составил 66,8, что является самым низким показателем за последние десять лет, это свидетельствует о несчастливой стране.