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Институт безграничного космоса впервые обнаружил искривленный пузырь пространства-времени

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:39
Наука
Институт безграничного космоса впервые обнаружил искривленный пузырь пространства-времени
Олег Котов  /  из личного архива

Хьюстон, 10 декабря. Искривленный пузырь пространства-времени впервые зафиксирован в реальном мире, сообщил доктор Гарольд Уайт из Института безграничного космоса.

Открытие ученых способствует значительному продвижению в создании космического корабля. Ведь для того, чтобы путешествовать по нашей галактике, необходима сверхсветовая скорость.

Теоретические основы разработки варп-двигателя были заложены в 1994 году математиком Мигелем Алькубьерре. Но предложенная ученым метрика практически исключала какое-либо практическое применение этой технологии. Спустя 10 лет доктор Уайт предложил свою версию двигателя, способного помочь космическому кораблю преодолеть расстояние между звездами. Новая технология не требовала экзотических материалов и огромных запасов горючего. Работа Уайта посвящена наноструктуре, которая, как предполагает ученый, впервые проявит варп-пузырь.

Исследователи планируют испытать в рамках наноструктуры мини-варп-корабль. Как предполагается, в будущем эти испытания станут основой для разработки аппаратов, способных перемещаться между звездами.

Важность покорения космоса понимают и в нашей стране. Ранее Дмитрий Рогозин назвал космос «высшей политикой». Космическая деятельность является примером высшей этики отношений между народами, считает глава госкорпорации «Роскосмос».

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космос варп-двигатель сверхсветовая скорость космические полеты
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