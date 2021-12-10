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Новая выплата в 3000 рублей полагается некоторым пенсионерам до 31 декабря

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:39
Экономика
Новая выплата в 3000 рублей полагается некоторым пенсионерам до 31 декабря
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 декабря. Российские пенсионеры, проживающие в регионах, могут получить новую денежную выплату до конца декабря 2021 года. Ее размер составляет 3000 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Деньги начисляются пожилым гражданам единовременно и только при определенном условии: человек должен целиком пройти процедуру вакцинации от COVID-19.

Такие пособия жителям страны старше 65 лет выдавали до 30 ноября. Уже 1 декабря мера материальной поддержки должна была истечь, однако власти решили продлить выплату до конца текущего года. Всего на эти цели было выделено 212 млн рублей. Деньги направят на счета привитых граждан до наступления Нового года. Средства поступят на тот же счет, куда пенсионеру обычно приходит пенсия.

Пожилые россияне к Новому году могут получить единовременное пособие в размере 15 тыс. рублей. Оснований для этого несколько, и, вероятно, президент РФ Владимир Путин объявит о доплатах на ежегодной пресс-конференции.

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пенсионеры вакцинация выплаты
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