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Европа использовала уже четверть газа из подземных хранилищ

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:34
Экономика
Европа использовала уже четверть газа из подземных хранилищ
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 10 декабря. Европа израсходовала четвертую часть закачанного в ПХГ газа. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон объяснил это низким заполнением резервных хранилищ, сообщает ТАСС.

Объем газа в хранилищах Австрии, Германии и Нидерландов к началу отопительного сезона был гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Макогон утверждает, что ситуация в Европе могла быть гораздо лучше в случае увеличения транзита газа через Украину. ГТС страны способна прокачивать до 250 млн куб. м. газа за сутки.

В 2019 году между Москвой и Киевом было заключено соглашение о продлении транзита российского газа в Европу через Украину в 2000 — 2024 гг. с перспективой дальнейшей пролонгации еще на 10 лет. За 11 месяцев 2021 года из России в ЕС через Украину было прокачано 38,3 млрд куб. м. газа. Ежесуточный объем транспортировки в среднем составил 114,8 млн куб. м.

Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе к концу недели выросла на 0,3%, до 882,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.

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