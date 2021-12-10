Психолог Зберовский рассказал, какому новогоднему подарку будет рад любой мужчина

Один из самых важных моментов предновогодней суеты — выбор подарков для близких. Как правило, для женщин и детей подарок выбрать легче, чем подобрать презент для сильного пола. Какие новогодние подарки порадуют любого мужчину, а какие точно нельзя вручать, в беседе с ФАН рассказал психолог Андрей Зберовский.

«В новогодние праздники желательно, чтобы и сам подарок ассоциировался с мужским вариантом зимы. Традиционно хорошим подарком станут теплые мужские свитера с новогодней символикой в виде тех же пресловутых оленей и медведей. Это не обидит и не отпугнет спутника, поскольку у большинства мужчин есть зимняя форма развлечений и забав, для которых такие свитера придутся кстати», — отметил Зберовский.

По словам психолога, в качестве подарка подойдут соответствующие шарфы и хорошие оригинальные зимние шапки.

vk.com / Андрей Зберовский

«Мужчинами хорошо воспринимаются детали зимней туристической экипировки: лыжи, коньки, специальные перчатки, очки. Если партнер увлекается хоккеем, то какая-то хоккейная атрибутика. Для любителей зимней рыбалки тоже есть много вариантов подарка. Все эти вещи мужчина оценит», — сказал эксперт.

Зберовский особо подчеркнул, что мужчины не очень любят банальные безличные подарки — например, галстуки, заколки для них, портфели и портмоне. Поэтому новогодний подарок должен быть ориентирован на мужские зимние или спортивные активности. Поэтому вполне подойдет и какой-то спортивный инвентарь — например, гантели или турник.

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«Я знаю, что в западноевропейской культуре принято дарит друг другу абонементы в спортзал или бассейн. Подарки впечатления, с одной стороны, — универсальны: их можно дарить по любому поводу в течение года. Если мы говорим именно про новогодний презент, то лучше в таком случае выбрать поездку на турбазу, чтобы насладиться зимним лесом и природой вдвоем. Учитывая, что зимние каникулы у нас длинные, в качестве подарка можно рассмотреть различные сертификаты: винные школы, гастрономические курсы, чайные церемонии. Эти курсы, походы и поездки, которые разнообразят совместные каникулы, воспримутся партнером приветственно», — уверен психолог.

Мудрить с формой преподнесения подарка мужчине тоже не стоит, подчеркнул психолог. Квесты по поиску подарка устраивать своей половинке не лучшая идея. Мужчины узкоутилитарны и практичны, подчеркнул Зберовский. Они любят, чтобы все было просто: обмен подарков под новогодней елочкой без всяких испытаний и сложных заданий.

Причем на этот раз петербуржцы потратят на новогодние подарки на 20% больше, нежели в прошлом году, сказал кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко. Обычно при покупке новогодних подарков у горожан есть цель — если не сэкономить, то хотя бы точно уложиться в сумму, которая была потрачена год назад, однако теперь это сделать не получится.