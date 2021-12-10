Российским пенсионерам рассказали, когда они получат декабрьские выплаты

Москва, 10 декабря. Жителям страны озвучили дату, когда они смогут забрать денежные средства, предоставляемые им по линии Пенсионного фонда РФ. Об этом пишет издание KONKURENT.

Граждане пенсионного возраста ожидают своих пособий в декабре. Данный вид социальной поддержки перечисляется государством как на банковские карты, так и предполагает, что пенсионеры могут прийти за деньгами в отделения «Почты России». Также они имеют право получать выплаты через почтальонов.

Претерпевает изменения график зачисления пенсионных выплат. Россияне, которым зачисляют деньги на карты, смогут получить пособия по обновленному расписанию. Так, завтра, 11 декабря, ПФР перечислит выплаты за период с 12 по 17 декабря. После этого, 17 декабря будут перечисляться пенсии за 18-22 декабря. Начиная с 26 декабря по 30 декабря, пособия будут предоставляться тем, кто обычно получал их в период с 1 по 9 января.

Согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики, средний размер пенсии в России в октябре 2021 года достиг 15 581 рубля. Соответственно, в названные даты карты пенсионеров пополнятся приблизительно такими суммами.

Инфляция постепенно увеличивается, поэтому правительство может прибегнуть к выплате очередных пособий для пенсионеров перед Новым годом, чтобы финансово поддержать их.