Мария Захарова иронично отреагировала на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Москва, 10 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге.

Дипломат в своем Telegram-канале написала, что замглавы Госдепа Соединенных Штатов говорила об этих городах, будто они оба существуют в современной России. Кроме того, Нуланд заявила о «желании россиян жить в такой стране, как Украина».

«Это же надо так разбираться в России», — иронично подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что прокомментировала прошедший «Саммит за демократию». По ее словам, участники мероприятия будут наделены почетным правом обслуживать интересы Соединенных Штатов.