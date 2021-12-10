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Мария Захарова иронично отреагировала на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Политика
Мария Захарова иронично отреагировала на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге.

Дипломат в своем Telegram-канале написала, что замглавы Госдепа Соединенных Штатов говорила об этих городах, будто они оба существуют в современной России. Кроме того, Нуланд заявила о «желании россиян жить в такой стране, как Украина».

«Это же надо так разбираться в России», — иронично подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что прокомментировала прошедший «Саммит за демократию». По ее словам, участники мероприятия будут наделены почетным правом обслуживать интересы Соединенных Штатов.

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Все новости / Политика / Мария Захарова иронично отреагировала на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
россия сша захарова нуланд
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