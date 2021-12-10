Депутат Госдумы Бурматов предложил регионам России бесплатно стерилизовать животных

Москва, 10 декабря. Россияне должны иметь возможность бесплатно стерилизовать своих домашних животных, заявил первый запредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В данный момент у многих жителей России есть домашние животные. Однако стерилизовать их многие не могут, так как данная процедура платная, отметил Бурматов.

«Они бы могли получить это на льготных условиях, или вообще бесплатно. Тогда можно было бы, помимо бесплатной стерилизации, предлагать вакцинацию, заводить ветпаспорта и так далее», — цитирует его URA.RU.

Бурматов добавил, что те люди, которые приютили бездомных животных, никому ничего не должны. Именно таким владельцам четырехлапых «надо сказать спасибо». Депутат также отметил, что в следующем году Госдума РФ будет рассматривать законопроект, расширяющий полномочия регионов в этой сфере.

В России в период пандемии наблюдается бум на приобретение домашних животных, заявил культуролог Андрей Пархоменко. По его словам, количество питомцев в российских семьях за последние несколько лет выросло на 12 млн единиц, или на 23%, достигнув значения в 63,5 млн.