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Захарова: Молдавия без объяснения причин не пустила через границу политолога Нарочницкую

Политика
Захарова: Молдавия без объяснения причин не пустила через границу политолога Нарочницкую
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 декабря. Молдавия не дала разрешения на въезд российского политолога Наталии Нарочницкой. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, ученый два часа простояла ночью перед пограничниками. Ее не впустили в страну и без объяснения причин ответил в тот же самолет, на котором она прилетела.

«А ведь Наталия Нарочницкая — не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Она напомнила Кишиневу, что он живет в эпоху демократии, а не каменного века.

Ранее Захарова прокомментировала американский «Саммит за демократию». По ее словам, участники мероприятия будут обслуживать интересы США.

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Все новости / Политика / Захарова: Молдавия без объяснения причин не пустила через границу политолога Нарочницкую
захарова молдавия нарочницкая
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