Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 11:34
11:27
Общество
Центр Гамалеи заявил, что безответственно называть омикрон-штамм COVID-19 «легким»
11:26
Происшествия
Более 300 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в перинатальном центре на Кубани
11:25
Происшествия
Буйный пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете авиакомпании Nordwind
11:24
Технологии
«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии
11:23
Происшествия
Участник аварии на ЗСД в Петербурге возместил ущерб при помощи кражи чемодана с деньгами
11:22
Происшествия
Злоумышленник ранил ножом пассажира московского метро на станции «Славянский бульвар»
11:16
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о четырех зараженных омикрон-штаммом COVID-19 в России
11:16
Общество
Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
11:14
Происшествия
Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson R-66 погиб
11:06
Политика
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за выпад в адрес России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Гордеев рассказал, как оценить правильность начисления квартплаты

Экономика
Эксперт Гордеев рассказал, как оценить правильность начисления квартплаты
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 декабря. Иметь специальные знания, чтобы удостовериться в правильности квитанций за ЖКУ, необязательно, рассказал в комментарии «Российской газете» заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Жильцам необходимо уделить некоторое время надлежащему прочтению поступающих от коммунальщиков квитанций, чтобы разобраться, правильно ли им начисляются расходы или нет. При этом процедура не потребует каких-либо экстраординарных навыков, убежден собеседник издания.

Первоначально требуется проверить все цифры в графе «общая информация», где отмечаются адрес, площадь объекта, ФИО собственника или нанимателя, а также количество людей, зарегистрированных в этом месте. После этого специалист предлагает присмотреться к наименованию компании, которая получает платежи.

Согласно статье 155 Жилищного кодекса, оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах осуществляется путем пополнения счета управляющей компании или ТСЖ. Перевод средств за коммунальные услуги идет ресурсоснабжающим организациям.

Важно удостовериться, что верно указаны данные по расчетным счетам, а также банковские реквизиты предприятий. Помимо этого, необходимо убедиться, что счета действительно принадлежат этим компаниям. Далее Гордеев предлагает изучить перечень жилищно-коммунальных услуг, их объемы, а также тарифы. Эксперт советует сравнивать тарификацию в квитанциях с рабочими тарифами, которые можно найти в Сети. Также зампред Комитета ТПП РФ рекомендует мониторить появление различий в старых и новых квитках.

Домовые жильцы обладают правом проведения сверки расчетов. А обслуживающие компании обязаны объяснять и обосновывать действующие тарифы и начисления, а если обнаруживаются ошибки, то делается перерасчет.

Банк «Русский стандарт» подсчитал, что россияне в среднем стали платить за коммуналку почти на 10% больше, чем на протяжении трех кварталов предыдущего года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Гордеев рассказал, как оценить правильность начисления квартплаты
жкх гордеев квитанции коммунальные услуги квартплата
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать