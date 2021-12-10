Эксперт Гордеев рассказал, как оценить правильность начисления квартплаты

Москва, 10 декабря. Иметь специальные знания, чтобы удостовериться в правильности квитанций за ЖКУ, необязательно, рассказал в комментарии «Российской газете» заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Жильцам необходимо уделить некоторое время надлежащему прочтению поступающих от коммунальщиков квитанций, чтобы разобраться, правильно ли им начисляются расходы или нет. При этом процедура не потребует каких-либо экстраординарных навыков, убежден собеседник издания.

Первоначально требуется проверить все цифры в графе «общая информация», где отмечаются адрес, площадь объекта, ФИО собственника или нанимателя, а также количество людей, зарегистрированных в этом месте. После этого специалист предлагает присмотреться к наименованию компании, которая получает платежи.

Согласно статье 155 Жилищного кодекса, оплата содержания общего имущества в многоквартирных домах осуществляется путем пополнения счета управляющей компании или ТСЖ. Перевод средств за коммунальные услуги идет ресурсоснабжающим организациям.

Важно удостовериться, что верно указаны данные по расчетным счетам, а также банковские реквизиты предприятий. Помимо этого, необходимо убедиться, что счета действительно принадлежат этим компаниям. Далее Гордеев предлагает изучить перечень жилищно-коммунальных услуг, их объемы, а также тарифы. Эксперт советует сравнивать тарификацию в квитанциях с рабочими тарифами, которые можно найти в Сети. Также зампред Комитета ТПП РФ рекомендует мониторить появление различий в старых и новых квитках.

Домовые жильцы обладают правом проведения сверки расчетов. А обслуживающие компании обязаны объяснять и обосновывать действующие тарифы и начисления, а если обнаруживаются ошибки, то делается перерасчет.

Банк «Русский стандарт» подсчитал, что россияне в среднем стали платить за коммуналку почти на 10% больше, чем на протяжении трех кварталов предыдущего года.