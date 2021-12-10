Финансист Ващенко: курс доллара в 2022 году окажется на уровне 65-75 рублей

Москва, 10 декабря. Пара доллар-рубль в 2021 году не демонстрировала серьезной волатильности. Есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, заявил агентству «Прайм» глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По его мнению, устойчивость рубля была обусловлена ростом отечественной экономики (+4,5%) и торгового баланса (около 20 млрд долларов в месяц), а также низкой долговой нагрузкой. В грядущем году, ожидает эксперт, также будет наблюдаться спокойная динамика, если не произойдет внешних шоков.