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В администрации США ответили на вопрос о контактах Байдена и Зеленского после саммита с РФ

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:45
Политика
В администрации США ответили на вопрос о контактах Байдена и Зеленского после саммита с РФ
pixabay.com

Вашингтон, 10 декабря. Беседа президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоялась только через два дня после онлайн-саммита Россия — Америка. В вашингтонской администрации объяснили поздние контакты глав государств плотным графиком американского лидера.

Президент РФ Владимир Путин поговорил с американским коллегой 7 декабря. Разговор Байдена с Зеленским состоялся через два дня. На брифинге журналисты задали вопрос о дате контактов лидеров США и Украины. Прессу удивило, что переговоры с Киевом состоялись позже беседы с европейскими представителями. Ведь вопрос непосредственно касался Украины.

В администрации США ответили, что в повестке у Байдена много встреч и контактов.

«Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров», — говорится в комментарии представителя вашингтонской администрации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла объяснить предстоящее заявление Байдена по контактам России и НАТО. Американский президент пообещал сообщить подробности готовящихся контактов на высоком уровне по вопросу беспокойства Москвы действиями Альянса.

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сша зеленский байден
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