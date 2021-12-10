В администрации США ответили на вопрос о контактах Байдена и Зеленского после саммита с РФ

Вашингтон, 10 декабря. Беседа президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоялась только через два дня после онлайн-саммита Россия — Америка. В вашингтонской администрации объяснили поздние контакты глав государств плотным графиком американского лидера.

Президент РФ Владимир Путин поговорил с американским коллегой 7 декабря. Разговор Байдена с Зеленским состоялся через два дня. На брифинге журналисты задали вопрос о дате контактов лидеров США и Украины. Прессу удивило, что переговоры с Киевом состоялись позже беседы с европейскими представителями. Ведь вопрос непосредственно касался Украины.

В администрации США ответили, что в повестке у Байдена много встреч и контактов.

«Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров», — говорится в комментарии представителя вашингтонской администрации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла объяснить предстоящее заявление Байдена по контактам России и НАТО. Американский президент пообещал сообщить подробности готовящихся контактов на высоком уровне по вопросу беспокойства Москвы действиями Альянса.