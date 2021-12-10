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Украинский писатель Лесев: США признали Крым российским после переговоров Путина и Байдена

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:11
Политика
Украинский писатель Лесев: США признали Крым российским после переговоров Путина и Байдена
Global Look Press  /  Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Киев, 10 декабря. Саммит президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена подтвердил российский статус Крыма. Такое мнение выразил украинский писатель Игорь Лесев.

Эксперт считает, что его высказывание подтверждает отсутствие вопроса о полуострове в списке обсуждаемых тем.

«Звучит вроде бы "украинский вопрос", но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским», — объяснил писатель.

Лесев добавил, что Запад продолжит отмечать полуостров на картах «другим цветом», как и другие спорные территории.

Ранее стало известно, что состоялся российско-американский саммит в закрытом формате. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимиру Путину понравилось вести переговоры в режиме видеоконференции.

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Все новости / Политика / Украинский писатель Лесев: США признали Крым российским после переговоров Путина и Байдена
украина путин россия сша крым байден Лесев
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