Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру

Красная икра — один из самых востребованных продуктов в преддверии Нового года. Закуски с этим деликатесом на праздничном столе давно стали традицией у россиян. На отечественном рынке представлена красная икра лосося, форели, кеты, горбуши, кижуча, нерки. Хозяйки, выбирая ее вид, руководствуются собственными вкусовыми предпочтениями. Но как не растеряться среди обилия предложений? Ведь та же икра форели в зависимости от производителя продается и в стеклянной таре, и в пластиковой, и в железных банках. А то и вовсе ее предлагают купить с рук у знакомых знакомых. Икре в какой таре лучше отдать предпочтение, в беседе с ФАН рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

По словам эксперта, вне зависимости от вида икры предпочтение лучше отдать продукции, расфасованной в прозрачную тару.

«Я всегда рекомендую выбирать икру в прозрачной емкости: либо пластик, либо стекло. Если покупаете икру на свой стол, то можно в пластике, если в подарок, то, конечно, стекло. Жестяные банки нельзя просмотреть и понять, какой товар там находится – это некий кот в мешке. Хотя, если доверяете производителю, тогда никаких препятствий к такой покупке не вижу», — объяснила Кирова.

Покупка красной икры с рук в пластиковых контейнерах получается выгоднее, чем аналогичный товар, купленный в магазине. Ведь, чтобы баночка такой икры попала на прилавок, икру надо привезти, расфасовать, заплатить зарплату сотрудникам, арендные платежи и налоги. Однако в погоне за экономией в покупке товара с рук есть свои особенности, предупредила эксперт.

Prt Scr youtube.com / Рыбсеть

«Покупка икры с рук, с одной стороны, выгоднее, но это вопрос риска. Качество и вкус такого товара для меня спорный. На данный момент есть большое количество специализированной икорной и рыбной розницы, где можно купить заведомо качественный, достойный продукт. И формат продажи через руки уже не столь актуален, как был 10 лет назад. Вы же не знаете, как эта икра хранилась, фасовалась и так далее. Например, икра в оптовой таре по 25 кг по всем правилам и нормам хранится при температурном режиме от четырех до шести градусов ниже нуля. В эти куботейнеры не допускаются сторонние примеси и воздух – это герметично запечатанная тара. А вот как хранится, фасуется и перевозится икра, продаваемая с рук, — неизвестно», — подчеркнула она.

Кирова отметила, может даже случится так, что человек покупает икру, которая изначально была качественной, но, пройдя через десять рук, утратила свои вкусовые свойства. При этом, если хочется какого-то изыска, которого нет в магазине, таким форматом покупки воспользоваться можно. Однако это должен быть проверенный продавец или друг, которому можно доверять, заключила она.

В декабре этого года цены на икру горбуши обновили свой максимум, достигнув 3,7 тысячи рублей за килограмм. Полина Кирова объяснила, почему в этом нет вины ни рыбаков, ни ритейлеров. По ее словам, заработать на этом скачке цен удается лишь промежуточному звену — дистрибьюторам.

