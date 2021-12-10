Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 11:33
11:27
Общество
Центр Гамалеи заявил, что безответственно называть омикрон-штамм COVID-19 «легким»
11:26
Происшествия
Более 300 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в перинатальном центре на Кубани
11:25
Происшествия
Буйный пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете авиакомпании Nordwind
11:24
Технологии
«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии
11:23
Происшествия
Участник аварии на ЗСД в Петербурге возместил ущерб при помощи кражи чемодана с деньгами
11:22
Происшествия
Злоумышленник ранил ножом пассажира московского метро на станции «Славянский бульвар»
11:16
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о четырех зараженных омикрон-штаммом COVID-19 в России
11:16
Общество
Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
11:14
Происшествия
Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson R-66 погиб
11:06
Политика
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за выпад в адрес России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
Общество
Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Красная икра — один из самых востребованных продуктов в преддверии Нового года. Закуски с этим деликатесом на праздничном столе давно стали традицией у россиян. На отечественном рынке представлена красная икра лосося, форели, кеты, горбуши, кижуча, нерки. Хозяйки, выбирая ее вид, руководствуются собственными вкусовыми предпочтениями. Но как не растеряться среди обилия предложений? Ведь та же икра форели в зависимости от производителя продается и в стеклянной таре, и в пластиковой, и в железных банках. А то и вовсе ее предлагают купить с рук у знакомых знакомых. Икре в какой таре лучше отдать предпочтение, в беседе с ФАН рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

По словам эксперта, вне зависимости от вида икры предпочтение лучше отдать продукции, расфасованной в прозрачную тару.

«Я всегда рекомендую выбирать икру в прозрачной емкости: либо пластик, либо стекло. Если покупаете икру на свой стол, то можно в пластике, если в подарок, то, конечно, стекло. Жестяные банки нельзя просмотреть и понять, какой товар там находится – это некий кот в мешке. Хотя, если доверяете производителю, тогда никаких препятствий к такой покупке не вижу», — объяснила Кирова.

Покупка красной икры с рук в пластиковых контейнерах получается выгоднее, чем аналогичный товар, купленный в магазине. Ведь, чтобы баночка такой икры попала на прилавок, икру надо привезти, расфасовать, заплатить зарплату сотрудникам, арендные платежи и налоги. Однако в погоне за экономией в покупке товара с рук есть свои особенности, предупредила эксперт.

Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
Prt Scr youtube.com / Рыбсеть

«Покупка икры с рук, с одной стороны, выгоднее, но это вопрос риска. Качество и вкус такого товара для меня спорный. На данный момент есть большое количество специализированной икорной и рыбной розницы, где можно купить заведомо качественный, достойный продукт. И формат продажи через руки уже не столь актуален, как был 10 лет назад. Вы же не знаете, как эта икра хранилась, фасовалась и так далее. Например, икра в оптовой таре по 25 кг по всем правилам и нормам хранится при температурном режиме от четырех до шести градусов ниже нуля. В эти куботейнеры не допускаются сторонние примеси и воздух – это герметично запечатанная тара. А вот как хранится, фасуется и перевозится икра, продаваемая с рук, — неизвестно», — подчеркнула она.

Кирова отметила, может даже случится так, что человек покупает икру, которая изначально была качественной, но, пройдя через десять рук, утратила свои вкусовые свойства. При этом, если хочется какого-то изыска, которого нет в магазине, таким форматом покупки воспользоваться можно. Однако это должен быть проверенный продавец или друг, которому можно доверять, заключила она.

В декабре этого года цены на икру горбуши обновили свой максимум, достигнув 3,7 тысячи рублей за килограмм. Полина Кирова объяснила, почему в этом нет вины ни рыбаков, ни ритейлеров. По ее словам, заработать на этом скачке цен удается лишь промежуточному звену — дистрибьюторам. 
 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
продукты икра красная икра кирова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать