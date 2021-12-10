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Количество пособий по безработице в США сократилось до минимума за полвека

Весь мир
Количество пособий по безработице в США сократилось до минимума за полвека
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Вашингтон, 10 декабря. Количество заявок по безработице в США сократилось до 184 тыс. в неделю. Это считается историческим минимумом с сентября 1969 года, сообщает издание The Hill.

По данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице снижалось в течение всего года. Число заявлений сейчас упало ниже допандемийного уровня, который составлял в среднем 218 тыс. Безработица в целом по итогам октября снизилась с 4,6% до 4,2%, однако набор персонала замедлился. Несмотря на то, что почти 600 тыс. человек получили работу, по-прежнему не хватает 2,4 миллиона человек, чтобы вернуться к допандемийным показателям.

В материале The Hill говорится, что подобная статистика указывает на то, что работодатели не хотят увольнять сотрудников, поскольку вакансий много, а количество американцев, желающих работать, стало гораздо меньше.

Главный экономист аудиторской и налоговой фирмы RSM Джо Брусуэлас написал у себя в Twitter, что такие данные могут получиться в силу «сезонных проблем». На точность подобных подсчетов также влияет интенсивный отток на рынке труда, открытие и закрытие предприятий и другие факторы.

«Число первичных заявок снизилось до 184 тысяч. Сильно, да, но возникает ощущение, что, как и в случае с верхним опросом учреждений в ноябрьском отчете BLS по занятости, здесь играют роль сезонные проблемы», — написал он.

В июне Миссури и еще ряд штатов США, где отменили выплату пособий из-за пандемии COVID-19, отчитались, что у них быстрее начало сокращаться количество безработных.

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сша безработица пандемия
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