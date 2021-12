Количество пособий по безработице в США сократилось до минимума за полвека

Вашингтон, 10 декабря. Количество заявок по безработице в США сократилось до 184 тыс. в неделю. Это считается историческим минимумом с сентября 1969 года, сообщает издание The Hill.

По данным Министерства труда США, количество обращений за пособием по безработице снижалось в течение всего года. Число заявлений сейчас упало ниже допандемийного уровня, который составлял в среднем 218 тыс. Безработица в целом по итогам октября снизилась с 4,6% до 4,2%, однако набор персонала замедлился. Несмотря на то, что почти 600 тыс. человек получили работу, по-прежнему не хватает 2,4 миллиона человек, чтобы вернуться к допандемийным показателям.

В материале The Hill говорится, что подобная статистика указывает на то, что работодатели не хотят увольнять сотрудников, поскольку вакансий много, а количество американцев, желающих работать, стало гораздо меньше.

Главный экономист аудиторской и налоговой фирмы RSM Джо Брусуэлас написал у себя в Twitter, что такие данные могут получиться в силу «сезонных проблем». На точность подобных подсчетов также влияет интенсивный отток на рынке труда, открытие и закрытие предприятий и другие факторы.

First time claims drop to 184K. Strong, yes but one gets the sense like the top line establishment survey in the November BLS employment report there are seasonal issues at play. Almost certainly overstates the strength in labor market here same way it understated in the BLS est.