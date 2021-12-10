Алек Болдуин выступил за продолжение съемок скандального фильма «Ржавчина»

Лос-Анджелес, 10 декабря. Известный американский актер Алек Болдуин считает, что съемки фильма «Ржавчина», на которых погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса, нужно продолжить. Об этом артист написал в Instagram.

Болдуин разместил открытое письмо к фанатам и всем, кто интересуется судьбой картины. В документе говорится, что шумиха вокруг съемок «Ржавчины» отвлекают от самого главного — памяти о Галине Хатчинс и возможности продолжить работу над лентой.

«Нам было больно потерять нашего друга и коллегу. Она была в центре кинопроизводства, и ее потеря коснулась каждого из нас», — отмечается на странице актера.

Prt Scr instagram.com / @alecbaldwininsta

Авторы письма подчеркивают, что зачастую в кинопроизводстве могут работать неопытные люди. И многие артисты трудились в таких условиях, но «Ржавчина» была исключением. Фильм создавали профессионалы, которые эффективно справлялись со своими обязанностями.

«Во время съемок «Ржавчины» наш график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям», — приводит фрагмент письма «Газета.Ru».

Съемки вестерна «Ржавчина» проходили минувшей осенью в штате Нью-Мексико. Оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса получили ранения во время съемок одной из боевых сцен, их госпитализировали. Постановщика удалось спасти, а Хатчинс скончалась.