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Писатель Леонид Юзефович стал обладателем литературной премии «Большая книга»

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 10:04
Общество
Писатель Леонид Юзефович стал обладателем литературной премии «Большая книга»
ru.wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov

Москва, 10 декабря. Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию «Большая книга». Ему ее присудили за роман «Филэллин».

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы. Оно напомнило ему о месте, где разворачиваются события его документального романа «Зимняя дорога».

«Я хочу сказать, что на меня это произвело настолько сильное впечатление, что оно вообще затмило все, что я видел за последние годы. И вот часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось вот в этом селении Сасыл-Сысыы», — заявил автор произведения на торжественной церемонии.

«Филэллин», по мнению писателя, можно назвать актуальным политическим романом. Однако его ценность кроется в том, что в нем повествуется о любви и человеческих эмоциях, находящихся вне времени, констатировал Юзефович.

Популярный писатель Андрей Кивинов рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» о современной литературе. Также, работая сценаристом, эксперт указал на развитие киноиндустрии.

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юзефович большая книга литературная премия
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