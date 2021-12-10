Писатель Леонид Юзефович стал обладателем литературной премии «Большая книга»

Москва, 10 декабря. Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию «Большая книга». Ему ее присудили за роман «Филэллин».

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы. Оно напомнило ему о месте, где разворачиваются события его документального романа «Зимняя дорога».

«Я хочу сказать, что на меня это произвело настолько сильное впечатление, что оно вообще затмило все, что я видел за последние годы. И вот часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось вот в этом селении Сасыл-Сысыы», — заявил автор произведения на торжественной церемонии.

«Филэллин», по мнению писателя, можно назвать актуальным политическим романом. Однако его ценность кроется в том, что в нем повествуется о любви и человеческих эмоциях, находящихся вне времени, констатировал Юзефович.

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