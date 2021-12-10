Сотовая связь в России подорожала более чем на один процент

Москва, 10 декабря. Услуги сотовой связи за месяц подорожали на 2,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. До этого рынок оставался стабильным в течение года.

Средняя стоимость тарифа на услуги сотовой связи выросла на 1,6% и оценивается в 392 рубля, свидетельствуют данные Росстата. Российские операторы держали цены неизменными с конца прошлого года. При этом с января по май 2020 года цены стремительно росли. Последнее подорожание, сразу на 3,7%, было зафиксировано в мае. Аналитики рынка обращают внимание на то, что повышение абонентской платы произошло из-за разгона инфляции. В ноябре она достигала 8,4%.

В сентябре ведущие сотовые операторы начали повышать стоимость услуг на архивных тарифах. Компании предложили потребителям бесплатно перейти на актуальные пакеты услуг, избежав дополнительных трат.