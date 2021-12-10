Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией

Вашингтон, 10 декабря. Восточная Европа пришла в ярость из-за предложения президента США Джо Байдена начать диалог с Россией и НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, обращение Байдена поступило нескольким союзникам по Североатлантическому альянсу. Он захотел обсудить обеспокоенность России ситуацией вокруг Украины.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал источник агентсва.

Страны Восточной Европы опасаются, что им придется идти на уступки в диалоге с Россией. НАТО якобы может потерять свободу действий.

Джо Байден провел телефонный разговор с восточным флангом НАТО после онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась около 40 минут.