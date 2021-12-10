Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 11:33
11:27
Общество
Центр Гамалеи заявил, что безответственно называть омикрон-штамм COVID-19 «легким»
11:26
Происшествия
Более 300 человек пришлось эвакуировать из-за пожара в перинатальном центре на Кубани
11:25
Происшествия
Буйный пассажир разбил стекло иллюминатора в самолете авиакомпании Nordwind
11:24
Технологии
«Яндекс» запустил функцию поиска товаров по фотографии
11:23
Происшествия
Участник аварии на ЗСД в Петербурге возместил ущерб при помощи кражи чемодана с деньгами
11:22
Происшествия
Злоумышленник ранил ножом пассажира московского метро на станции «Славянский бульвар»
11:16
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о четырех зараженных омикрон-штаммом COVID-19 в России
11:16
Общество
Руководитель «Рыбсети» Кирова рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
11:14
Происшествия
Пилот разбившегося в Кемеровской области вертолета Robinson R-66 погиб
11:06
Политика
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за выпад в адрес России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией

Политика
Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
flickr.com  /  Center for American Progre

Вашингтон, 10 декабря. Восточная Европа пришла в ярость из-за предложения президента США Джо Байдена начать диалог с Россией и НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным журналистов, обращение Байдена поступило нескольким союзникам по Североатлантическому альянсу. Он захотел обсудить обеспокоенность России ситуацией вокруг Украины.

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», — рассказал источник агентсва.

Страны Восточной Европы опасаются, что им придется идти на уступки в диалоге с Россией. НАТО якобы может потерять свободу действий.

Джо Байден провел телефонный разговор с восточным флангом НАТО после онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась около 40 минут.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
путин нато байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать