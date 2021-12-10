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Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ

Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 10 декабря. Вратарь столичного «Спартака» Александр Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) номинировал Александра Селихова на звание лучшего игрока недели. Накануне вратарь «Спартак» отразил пенальти на 98-й минуте матча Лиги Европы с польской «Легией». Благодаря этому красно-белые победили и с первого места вышли в плей-офф турнира. Кроме Селихова на звание лучшего футболиста шестой недели в Лиге Европы номинированы полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич, а также нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль.

Ранее петербургский «Зенит» завершил вничью заключительный домашний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с «Челси». Встреча на «Газпром Арене» закончилась со счетом 3:3.

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лига европы спартак селихов игрок недели
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