Армянские зоозащитники добиваются освобождения ослепшего медведя

Бурый медведь по кличке Нельсон уже 31 год живет в армавирском Центре по спасению диких животных. Попал он туда в четырехлетнем возрасте. Животное привезли из России, где его использовали для цирковых представлений.

По словам директора центра Армена Тадевосяна, все проблемы со здоровьем косолапого связаны с его преклонным возрастом.

«Уже полтора года, как он ослеп. Возрастная слепота. А некоторые журналисты заставляют усыпить медведя. У медведя очень хороший аппетит, он очень хорошо ест. Видите, какой он толстый, в хорошем состоянии», — говорит Тадевосян.

Однако многие журналисты, в том числе редактор новостного сайта об окружающей среде Econews Мариам Тасчян, считают, что медведь содержится в ненадлежащих условиях.

«Это измученное, больное, старое, полностью слепое животное, которое последние 30 лет жило в маленькой клетке, представляете? Сейчас есть возможность оказать помощь животному, перевести его в более хорошие условия. Однако Армен Тадевосян отказывается», — поясняет журналист.

Другие издания, пишущие о животных, утверждают, что медведя не кормят по несколько дней и не убираются в его вольере. Фондов и общественные организации даже обратились в министерство окружающей среды Армении с заявлением о жестоком обращении с косолапым хищником. Специалисты ведомства провели проверку и заключили, что условия содержания медведя в Центре соответствуют нормам.