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Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО

Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 10 декабря. Представитель Белого дома Джен Псаки не объяснила заявление президента США Джо Байдена о контактах России и НАТО. Пресс-секретарь не смогла ответить на уточняющий вопрос журналистов во время брифинга.

Байден заявил об обеспокоенности российской стороны по поводу действий Альянса. По его словам, на высоком уровне готовится посвященная этому вопросу встреча. Подробности американский лидер пообещал сообщить 10 декабря.

На брифинге Псаки напомнила о прошедших переговорах президентов России и США и добавила, что участники саммита договорились о совместной работе. Однако на уточняющий вопрос прессы о заявлении Байдена представитель Белого дома ответить не смогла.

«Действующих механизмов для других форматов сейчас нет, мы сфокусированы на диалоге с европейскими партнерами», — говорится в комментарии Псаки.

Ранее в Москве выразили обеспокоенность относительно расширения НАТО на восток и вступления в объединение Украины. По словам посла России в Британии Андрея Келина, это разрушит глобальную безопасность.

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