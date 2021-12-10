Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:03
10:02
Наука
Nature: найдена новая экзопланета размером в десять раз больше Юпитера
10:01
Политика
Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов

Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
pixabay.com

Вашингтон, 10 декабря. Крупный астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню приближается к орбите Земли, его стоимость астрономы NASA оценили в 4,7 млрд долларов.

На официальном сайте американского космического агентства появилось сообщение о приближении к Земле небесного тела под названием 4660 Nereus. Этот астероид открыли в 1982 году, ранее считалось, что он представляет угрозу для планеты. Выяснилось, что космический объект пройдет со скоростью 23 тыс. километров в час на значительном расстоянии от земной орбиты.

Астрономы предполагают, что астероид состоит из ценной руды, в нем есть никель, кобальт и железо. Они оценили его в почти в 5 млрд долларов.

Земле может угрожать реальная опасность из-за приближения астероида Апофис в 2029 или 2036 годах. Согласно расчетам ученых, небесное тело пройдет рядом с Землей на расстоянии 40 тысяч километров.

Российские ученые «Центра планетарной защиты» ранее рассказывали о существовании модели действий в случе угрозы из космоса. Эксперты разработали несколько вариантов, как обезопасить планету от столкновения с опасными астероидами, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад
Все новости / Общество / NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
космос астероид nasa
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать