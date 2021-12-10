NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов

Вашингтон, 10 декабря. Крупный астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню приближается к орбите Земли, его стоимость астрономы NASA оценили в 4,7 млрд долларов.

На официальном сайте американского космического агентства появилось сообщение о приближении к Земле небесного тела под названием 4660 Nereus. Этот астероид открыли в 1982 году, ранее считалось, что он представляет угрозу для планеты. Выяснилось, что космический объект пройдет со скоростью 23 тыс. километров в час на значительном расстоянии от земной орбиты.

Астрономы предполагают, что астероид состоит из ценной руды, в нем есть никель, кобальт и железо. Они оценили его в почти в 5 млрд долларов.

Земле может угрожать реальная опасность из-за приближения астероида Апофис в 2029 или 2036 годах. Согласно расчетам ученых, небесное тело пройдет рядом с Землей на расстоянии 40 тысяч километров.

Российские ученые «Центра планетарной защиты» ранее рассказывали о существовании модели действий в случе угрозы из космоса. Эксперты разработали несколько вариантов, как обезопасить планету от столкновения с опасными астероидами, пишет издание «Подмосковье сегодня».