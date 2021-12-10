Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 13:04
13:03
Общество
Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 471 тысячу долларов
13:03
Армия
Народная милиция ЛНР: украинские зенитчики по ошибке сбили беспилотник ВСУ в Донбассе
13:00
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты в Амурской области при низких температурах
12:59
Экономика
Мишустин призвал продвигать отечественные товары за рубежом
12:56
Происшествия
Безработный жестоко избил 15-летнего юношу в подъезде на Русановской улице в Петербурге
12:51
Общество
Гляциолог Кутузов: Опасность сосулек в Петербурге зависит исключительно от работы коммунальщиков
12:49
Происшествия
Авария на не убранной от снега набережной заблокировала дорогу в Невском районе Петербурга
12:48
Политика
Политолог Рар заявил о попытках англосаксонского мира спровоцировать войну России и Украины
12:48
Общество
Конкурсы на уборку улиц Петербурга выиграли не справившиеся со снежным циклоном компании
12:46
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 10 декабря, праздники, факты, люди
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни

Общество
Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Больше недели жители Санкт-Петербурга жалуются на сугробы, сосульки и гололед. Чиновники на официальном сайте отчитываются об активной уборке улиц, прилагая фото и видео доказательства. Но горожане все равно жалуются на проблемы: тротуары и дороги завалены снегом, машины не могут выехать из дворов, людям сложно передвигаться, а иногда — даже выйти из дома.

В социальных сетях горожане безустанно пишут о том, что во дворах не видно ни одного коммунального работника, не говоря уже о спецтехнике. Всех мучает вопрос, почему для коммунальных служб города здоровье жителей стоит на последнем месте. Из-за их бездействия на дорогах участились ДТП, травмы из-за гололеда, а также над головами петербуржцев нависла новая угроза — сосульки, которые каждый год пугают горожан.

Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
Невские Новости / Тильда Котлинская

ФАН поговорил с петербургским блогером, моделью, бывшей участницей «Дома-2» Екатериной Шаровой, она рассказала, как оценивает уборку снега в городе и почему ей страшно выходить из дома.

«Он [снег] каждый год идет, каждый год падает и каждый год в большом количестве. И те, кто готовятся его убирать, каждый год опаздывают. Снег в этом году, как и во все предыдущие годы, победил все инновации, увеличенные бюджетные средства и колоссальные подготовки. Только страдают от этого жители большого развитого мегаполиса, где таких проблем быть априори не должно», — поделилась блогер.

Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
instagram.com / @katyasmile_official

Екатерина Шарова рассказал, что огромные ледяные глыбы и сосульки падают с крыш, выгоняя людей с тротуара на проезжую часть, где также царит хаос из-за пробок в 10 баллов и гололеда.

«Итог всего — очереди в травмпункты, дорожные происшествия, длительные задержки на дорогах карет скорой помощи и других спасательных служб. Буквально вчера я сама чуть не стала жертвой падения огромной глыбы льда с крыши. На выходе из арки не было видно ограждений, что нужно обходить дорогу по причине чистки крыши. В итоге передо мной упала глыба льда размером с три баскетбольных мяча. Я чудом осталась жива, но до сих пор трясет от случившегося», — рассказала собеседница ФАН.

Каждый день — как испытание, призналась Шарова. Скользкие тротуары, ДТП на дорогах, висящие над головой сосульки — все это является проблемой для каждого жителя города.

Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
Невские Новости /

Важно объяснить детям, что нужно держаться подальше от крыш и очень внимательно смотреть, где идет чистка кровли.

«Лучше исключить использование наушников и прослушивание музыки, чтобы быть начеку и слышать, где идет уборка снега с крыш. Берегите себя и смотрите внимательно не только под ноги, налево и направо, но и теперь наверх», — заключила модель.

Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
Невские Новости / Тильда Котлинская

Команда губернатора Александра Беглова почему-то не спешит приводить городские улицы в порядок. Жители города жалуются на безответственное отношение губернатора к горожанам. Улицы Северной столицы накрыл снегопад, но власти никак не реагируют на заметенные дороги.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни
смольный сосульки снежный коллапс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать