Петербургский блогер Шарова рассказала, как бездействие коммунальщиков чуть не лишило ее жизни

Больше недели жители Санкт-Петербурга жалуются на сугробы, сосульки и гололед. Чиновники на официальном сайте отчитываются об активной уборке улиц, прилагая фото и видео доказательства. Но горожане все равно жалуются на проблемы: тротуары и дороги завалены снегом, машины не могут выехать из дворов, людям сложно передвигаться, а иногда — даже выйти из дома.

В социальных сетях горожане безустанно пишут о том, что во дворах не видно ни одного коммунального работника, не говоря уже о спецтехнике. Всех мучает вопрос, почему для коммунальных служб города здоровье жителей стоит на последнем месте. Из-за их бездействия на дорогах участились ДТП, травмы из-за гололеда, а также над головами петербуржцев нависла новая угроза — сосульки, которые каждый год пугают горожан.

Невские Новости / Тильда Котлинская

ФАН поговорил с петербургским блогером, моделью, бывшей участницей «Дома-2» Екатериной Шаровой, она рассказала, как оценивает уборку снега в городе и почему ей страшно выходить из дома.

«Он [снег] каждый год идет, каждый год падает и каждый год в большом количестве. И те, кто готовятся его убирать, каждый год опаздывают. Снег в этом году, как и во все предыдущие годы, победил все инновации, увеличенные бюджетные средства и колоссальные подготовки. Только страдают от этого жители большого развитого мегаполиса, где таких проблем быть априори не должно», — поделилась блогер.

instagram.com / @katyasmile_official

Екатерина Шарова рассказал, что огромные ледяные глыбы и сосульки падают с крыш, выгоняя людей с тротуара на проезжую часть, где также царит хаос из-за пробок в 10 баллов и гололеда.

«Итог всего — очереди в травмпункты, дорожные происшествия, длительные задержки на дорогах карет скорой помощи и других спасательных служб. Буквально вчера я сама чуть не стала жертвой падения огромной глыбы льда с крыши. На выходе из арки не было видно ограждений, что нужно обходить дорогу по причине чистки крыши. В итоге передо мной упала глыба льда размером с три баскетбольных мяча. Я чудом осталась жива, но до сих пор трясет от случившегося», — рассказала собеседница ФАН.

Каждый день — как испытание, призналась Шарова. Скользкие тротуары, ДТП на дорогах, висящие над головой сосульки — все это является проблемой для каждого жителя города.

Невские Новости /

Важно объяснить детям, что нужно держаться подальше от крыш и очень внимательно смотреть, где идет чистка кровли.

«Лучше исключить использование наушников и прослушивание музыки, чтобы быть начеку и слышать, где идет уборка снега с крыш. Берегите себя и смотрите внимательно не только под ноги, налево и направо, но и теперь наверх», — заключила модель.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Команда губернатора Александра Беглова почему-то не спешит приводить городские улицы в порядок. Жители города жалуются на безответственное отношение губернатора к горожанам. Улицы Северной столицы накрыл снегопад, но власти никак не реагируют на заметенные дороги.