Вашингтон, 10 декабря. Соединенные Штаты поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Киев получил американское вооружение в рамках пакета военной помощи на 60 миллионов долларов. При этом в 2021 году США выделили на поддержку Вооруженных сил Украины более 450 миллионов долларов.

«Пакет на 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — пояснил Семелрот.

Ранее стало известно, что Украина попросила США отдать боеприпасы и военную технику, которые предназначались для Вооруженных сил Афганистана до прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация). Киев хотел получить вертолеты Ми-17, а также другое вооружение, однако американская сторона отказалась выполнить просьбу украинских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.