Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 декабря 10:03
10:02
Наука
Nature: найдена новая экзопланета размером в десять раз больше Юпитера
10:01
Политика
Bloomberg сообщил об обеспокоенности Восточной Европы из-за диалога Байдена с Россией
10:01
Спорт
Голкипер «Спартака» Селихов номинирован на звание лучшего футболиста недели в ЛЕ
09:59
Общество
Петербуржцы увидели «кровавый» рассвет в ожидании новых погодных катаклизмов
09:55
Происшествия
Частный вертолет попал в снежный вихрь перед аварийной посадкой в Бурятии
09:52
Экономика
Стоимость московской недвижимости стабилизируется в 2022 году
09:52
Происшествия
Ударивший полицейского боец ММА сбежал из петербургского ОМВД
09:50
Политика
Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о заявлении Джо Байдена по контактам России и НАТО
09:49
Наука
Парижский институт мозга заявил, что интервальный сон улучшает творческое мышление
09:48
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида стоимостью 4,7 миллиарда долларов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подполковник ВС США Семелрот: Вашингтон поставил Киеву 30 комплексов Javelin в октябре

  /   Обновлено: 10 декабря 2021 09:47
Армия
Подполковник ВС США Семелрот: Вашингтон поставил Киеву 30 комплексов Javelin в октябре
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 декабря. Соединенные Штаты поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также 180 ракет к ним. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Киев получил американское вооружение в рамках пакета военной помощи на 60 миллионов долларов. При этом в 2021 году США выделили на поддержку Вооруженных сил Украины более 450 миллионов долларов.

«Пакет на 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября», — пояснил Семелрот.

Ранее стало известно, что Украина попросила США отдать боеприпасы и военную технику, которые предназначались для Вооруженных сил Афганистана до прихода к власти движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация). Киев хотел получить вертолеты Ми-17, а также другое вооружение, однако американская сторона отказалась выполнить просьбу украинских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Подполковник ВС США Семелрот: Вашингтон поставил Киеву 30 комплексов Javelin в октябре
украина Киев сша javelin противотанковые комплексы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать